Revitalização da Fonte Talavera deve ser concluída até o fim de maio

Doada ao Município pelo Grupo Zaffari e pela Incorporadora e Construtora Melnick , a obra custou aproximadamente R$ 200 mil. Com previsão para ser entregue até o dia 24 de maio, a execução da revitalização da Fonte Talavera de la Reina está em fase final., a obra custou aproximadamente R$ 200 mil.

Até agora, foram executadas a limpeza dos azulejos, retirada e recolocação da pedra portuguesa que fica ao redor da fonte, além da mudança do gradil, que ficou mais baixo. Também foi feita a capina e um novo projeto paisagístico para o local. Também estão sendo concluídos o assentamento dos ladrilhos, limpeza e acabamento. Nos próximos dias, começará a instalação da irrigação.

"A Fonte Talavera é um importante cartão postal que está no coração do Centro Histórico de Porto Alegre", comenta o prefeito Sebastião Melo. Ele destaca que a parceria com a iniciativa privada deve continuar sendo adotada durante a sua gestão. "Somos um governo que defende e estimula as parcerias em prol da nossa Capital".