Sobe para 29 o número de mortos na favela do Jacarezinho no Rio de Janeiro

O número de mortos na operação policial da última quinta-feira (6) no Jacarezinho, favela da zona norte do Rio, subiu para 29. A Polícia Civil confirmou, neste sábado (8), que mais um corpo foi encontrado. A corporação alega que, tirando o agente André Frias, todos os demais eram "criminosos", apesar de poucas informações sobre as vítimas terem sido reveladas até agora.

Tocada para cumprir mandados contra pessoas ligadas ao tráfico, a incursão, na prática, resultou em pouco resultado efetivo e muitas mortes. Segundo representantes da Defensoria Pública e de moradores, em alguns casos há indícios de vítimas sem confronto ou que já estavam feridas e rendidas. Defensores falam em "execução" e classificam o episódio como uma chacina.

Também causou estranheza o fato de a maioria dos óbitos ter acontecido depois que o policial Frias foi morto. Observadores levantaram a hipótese de "vingança" por parte dos agentes - o que a corporação nega.

A operação é alvo de investigação do Ministério Público do Rio. No âmbito penal, a Promotoria apura se houve abusos da polícia. Para isso, conta com informações que chegaram aos canais de denúncia do órgão e com o que promotores viram e ouviram no local no dia da matança.

"Os promotores de Justiça integrantes da Coordenadoria-Geral de Segurança Pública, do GTT - Segurança Pública e da Coordenadoria-Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana estão acolhendo relatos e demais elementos de prova, para subsidiar as investigações", disse o MP.

"Dentre esses elementos, foram recebidas comunicações de cidadãos, instituições, associações e coletivos, trazendo relatos, imagens e vídeos da operação, que foram imediatamente levados ao conhecimento da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada da Capital, responsável pelo procedimento investigatório."

Além disso, o órgão enviou um perito próprio para acompanhar os trabalhos do Instituto Médico Legal (IML), onde estão os corpos. A instituição é vinculada à própria Polícia Civil.

