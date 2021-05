Guarda Municipal de Porto Alegre dispersa aglomerações em oito locais da cidade

De acordo com informações da prefeitura de Porto Alegre, a Guarda Municipal dispersou aglomerações em oito pontos da Capital entre a noite de sexta-feira (7) e a madrugada deste sábado (8). A operação conjunta com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Brigada Militar ocorreu nos bairros Cidade Baixa, Moinhos de Vento e Centro. A fiscalização do cumprimento de protocolos de segurança foi feita nas ruas Fernando Machado, República, Joaquim Nabuco, Padre Chagas, Dinarte Ribeiro, Luciana de Abreu, Largo dos Açorianos e a Orla Moacyr Scliar.

Na rua Joaquim Nabuco, no bairro Cidade Baixa, houve necessidade de autuar duas pessoas por resistirem a seguir as orientações, desrespeitando assim a regra de distanciamento pessoal de dois metros. “Continuamos agindo para o cumprimento da lei, preservando as normas de distanciamento social para garantirmos a segurança sanitária da população”, ressaltou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento Silva.

Na rua João Alfredo, também na Cidade Baixa, a Guarda Municipal flagrou a colisão de um veículo em que o motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez. Houve contato com a EPTC e foi realizado o teste de etilômetro, que constatou o fato.

O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia. Após a perícia ser efetuada, o homem foi preso em flagrante, estando sob custódia da Polícia Civil.