Regiões do Rio Grande do Sul podem apresentar geada no sábado

Sábado de geada em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Assim consta no aviso meteorológico divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na manhã desta sexta-feira (7).

Áreas isoladas dos Campos de Cima da Serra, Planalto Médio, Encosta Superior e Inferior do Nordeste do Estado correm o risco de sofrer com a formação do fenômeno amanhã. As regiões do Planalto Sul e Norte e Meio Oeste de Santa Catarina também têm chances de geada, tal qual o Sudoeste do Paraná.

O termômetro do Inmet marcou 9,3ºC de temperatura mínima para Porto Alegre nesta sexta. No interior, a mais baixa foi vista em Quaraí, com mínima de 1,0ºC.