Governo Leite decide prorrogar decreto de bandeira vermelha em todo o RS

O governo Eduardo Leite decidiu prorrogar o decreto que colocou todo o Rio Grande do Sul em bandeira vermelha. Em vez de a condição de risco da pandemia ser mantida até o dia 10 , agora vai até a meia-noite do dia 14, segundo deliberação após a reunião do Gabinete de Crise, na manhã desta quinta-feira (6).

A mudança foi feita de forma provisória, na semana passada, permitindo a volta às aulas e às atividades presenciais nas escolas em todos os níveis. A liberação atingiu ainda cursos de idiomas e outras modalidade de formação, como em artes e música.

Segundo o Palácio Piratini, a manutenção do atual quadro de regras, que interrompeu o sistema do distanciamento controlado, em vigor desde maio de 2020, é necessário para concluir as discussões sobre o novo modelo de gestão da crise sanitária. A previsão é de fazer o anúncio no dia 13 ou 14. O comitê de dados mantém o monitoramento da situação da pandemia

Em nota em seu site, o governo informa que agendou uma reunião virtual com deputados e prefeitos para esta sexta-feira (7). Os encontros devem ocorrer até este sábado (8) com especialistas em saúde e setores produtivos.

"O objetivo é apresentar a proposta do sistema de alertas que substituirá o modelo de bandeiras e ouvir as sugestões dos diversos segmentos", explica o Estado.

A tendência é de diluir as responsabilidades na condução de medidas com as regiões e municípios. Mas a reação até agora mostra divisão entre os municípios sobre os impactos e como será exercida uma maior autonomia no gerenciamento da pandemia.

Prefeitos convocados pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e pelo Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) debateram a proposta a ser encaminhada ao Piratini

O giverno vai dar prazo até terça-feira (11) para envio de sugestões à proposta. Depois disso, o Gabinete de Crise deve consolidar o novo sistema até quinta-feira (13).