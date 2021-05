Polícia faz operação na zona norte do Rio, e passageiros são baleados no metrô

A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (6) uma operação contra a organização criminosa de traficantes que atua na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Durante a ação, um policial morreu após ser baleado na cabeça. Na estação de trem do metrô de Triagem, ao menos dois passageiros foram baleados. A comunidade fica próxima à linha férrea dos trens.

Há confronto na região e o clima é de tensão no local. O policial atingido chegou a ser socorrido, mas não resistiu. De acordo com a concessionária do metrô, um passageiro foi ferido no braço e outro foi atingido por estilhaços. Os feridos foram identificados como Raphael Silva, 33, socorrido para o Hospital Salgado Filho, e Humberto Duarte, 20, levado para o Souza Aguiar. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 06h08.

A Operação "Exceptis" é coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e foi deflagrada a partir de denúncias de que criminosos estão expulsando moradores de suas casas. O grupo seria responsável também pelo assassinato de moradores e pelo sumiço dos corpos. Segundo a Polícia Civil, as famílias não conseguem nem enterrar os parentes.

De acordo ainda com as denúncias, a organização criminosa atua ainda no sequestro de trens da Supervia, roubos a transeuntes e roubo de cargas. Vinte e um criminosos foram identificados como os "responsáveis por garantir o domínio territorial da região com utilização de armas de fogo", informou a Polícia Civil.

Durante a ação, o Globocop da TV Globo mostrou criminosos pulando de laje em laje e invadindo casas de moradores para tentar fugir da polícia.

A região do Jacarezinho é considerada um dos quartéis-generais do CV (Comando Vermelho). "Em razão da dificuldade de se operar no terreno, por conta das barricadas e das táticas de guerrilha realizadas pelos marginais, o local abriga uma quantidade relevante de armamentos, que seriam utilizados nas retomadas de territórios perdidos para facções rivais ou para se reforçar de possíveis investidas policiais", explicou a polícia.

Devido ao confronto na região, o metrô chegou a interromper a circulação do transporte na região. Às 7h40min, as viagens estavam regularizadas. Já a SuperVia, concessionária responsável pelos trens, informou que suspendeu a circulação entre as estações Central do Brasil e Belford Roxo e também para Gramacho.

