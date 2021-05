Aplicação de segunda dose da Coronavac será retomada nesta quinta em Porto Alegre

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

formação de congestionamentos e filas quilométricas Após anos pontos de vacinação de Porto Alegre nesta quarta-feira (5) em busca da segunda dose da Coronavac, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou que a capacidade de atendimento se esgotou. A prefeitura afirma que a imunização será retomada nesta quinta (6).

De acordo com a SMS, foram adquiridas menos de 5 mil doses da Coronavac - que foram dobradas após busca em hospitais e unidades de saúde. O lote, contudo, não é suficiente. Estima-se que 60 mil pessoas esperam receber a segunda dose na Capital.

"Por ser um volume bem menor do que o necessário (a estimativa é de cerca de 60 mil pessoas), a SMS concentrou as vacinas em 3 unidades e no drive-thru, pois pulverizar a aplicação em muitos locais acabaria gerando ainda mais transtornos. Também foi adotado o critério de vacinar pessoas que tenham recebido a primeira dose até 8 de abril, para priorizar os mais atrasados", explicou a secretaria, em nota oficial.

Nesta manhã, as doses eram distribuídas nas unidades Santa Marta, IAPI e Camaquã. A procura foi tão grande que exigiu a distribuição de senhas para organização. Já o fluxo intenso no drive-thru da PUCRS, que também realizou a segunda aplicação da Coronavac, gerou congestionamento nas avenidas Ipiranga, Bento Gonçalves, Cristiano Fischer.

A SMS pede que a população porto-alegrense não se dirija mais aos pontos de vacinação nesta quarta. A expectativa é continuar a aplicação das doses com o reforço de novas remessas, que, segundo a secretaria, devem chegar ao Rio Grande do Sul nesta semana.

"A SMS reitera que mesmo tendo passado algumas semanas do prazo, a imunização não fica comprometida. A vacinação da segunda dose vai continuar e com a expectativa de remessas de doses cada vez maiores, já que a produção no Instituto Butantan já está sendo normalizada após o atraso na produção verificado há duas semanas", ressaltou a prefeitura.