Busca por vacina tumultua o trânsito em Porto Alegre na manhã desta quarta

A procura por vacina contra a Covid-19 e o medo de ficar sem a segunda dose no tempo correto, ou mesmo da primeira, causou problemas do trânsito de Porto Alegre na manhã desta quarta-feira (5). Longos congestionamentos foram registrados especialmente no entorno da PUC, onde há drive-thru para aplicação da segunda dose de CoronaVac.

Há problemas também na Zona Sul da cidade, com acúmulo de veículos em fila em diferentes vias. A EPTC, desde as primeiras horas da manhã, já alertava em seu Twitter para lentidão desde a estrada João de Oliveira Remião até a Av. Ipiranga, em razão da fila de carros em todo o entorno da universidade. A Guarda Municipal de Porto Alegre também reforçou o trabalho no entorno da instituição, como na Avenida Bento Gonçalves.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) solicita que os moradores que puderem esperem pelas doses que já foram sinalizadas para envio a Capital. A secretaria diz que a estrutura de vacinação montada assegura um quantitativo de doses até sexta-feira (7), com 11 mil doses em estoque nesta quarta, e que ainda deve chegar reforço nos próximos dias.

Isso porque o governo federal sinalizou que terá condições de repassar novos lotes em breve. A SMS indica que os drive-thrus vinham vacinando entre 800 a 1.000 por dia, além da demanda acelerada pela primeira dose em três unidades, mas que é de conhecimento geral que a necessidade é maior do que a disponibilidade que ao município opera com a quantidade que ainda tem disponível.