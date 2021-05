Campanha do Agasalho de Porto Alegre é repaginada

A antiga campanha de agasalhos de Porto Alegre agora faz parte de um movimento que acontece o ano inteiro: o POA Que Cuida. Idealizado pelo Gabinete da Primeira-Dama, o movimento engloba doações de agasalhos e alimentos do município, com quatro programas que buscam organizar as ações de solidariedade na Capital. A iniciativa foi apresentada na cerimônia de abertura das doações na tarde desta terça-feira (4), no Shopping Praia de Belas.

A primeira-dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino, acredita que esses programas trazem um novo conceito de empatia à cidade. “O trabalho está desenhado para esses quatro anos. É mais que uma campanha, é um movimento de solidariedade”, afirmou. Fazem parte do movimento os programas POA Que Doa, para doações de alimentos e agasalhos; POA Que Alimenta, para entrega dos alimentos arrecadados; POA Que Acolhe, para auxiliar pessoas em vulnerabilidade social; e POA Que Previne, para trabalhar ações ligadas ao bem público, como o Outubro Rosa, por exemplo.

No evento desta terça-feira, o ponto de coleta do Shopping Praia de Belas recebeu as primeiras doações de agasalhos e alimentos, simbolizando o início da ação de arrecadação. Valéria aconselha que as pessoas doem roupas de inverno e em boa qualidade. “Neste ano não estamos nos preocupando com o número de roupas, mas sim com a qualidade. E também com o número de pessoas que podemos aquecer de verdade”, disse.

Ao total, são 14 pontos de coletas de roupas e alimentos: no Paço Municipal, no Shopping Praia de Belas, no João Pessoa Shopping Center, no Barra Shopping Sul e em nove lojas da Rede Zaffari de Supermercados. O prefeito Sebastião Melo (MDB) ressaltou a importância da doação de alimentos, que antes não fazia parte da campanha de agasalhos de Porto Alegre. “É o momento de estender a mão, de olhar e cuidar do outro”, pontuou.

Ainda, Melo parabenizou o secretário da Saúde, Mauro Sparta, também presente no evento, pelo andamento da campanha de vacinação de Porto Alegre e falou sobre a retomada das atividades escolares presenciais. “As escolas não podem fechar. Lugar de criança é na escola e em casa”, apontou.