Adolescente invade creche e mata dois alunos e uma professora em Santa Catarina

Um adolescente de 14 anos, armado com um facão, matou dois alunos e uma professora na Creche Aquarela Berçário, no município de Saudades, localizado no oeste de Santa Catarina, na manhã desta terça-feira (4). De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o adolescente entrou na unidade educacional e começou a golpear professores e alunos.