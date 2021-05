TJ-RS segue trabalhando para restabelecer sistemas operacionais após ataque hacker

invasão em suas redes internas O Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS) informou nesta terça-feira (4) que está trabalhando para o restabelecimento de todos os seus sistemas operacionais com a máxima brevidade possível, após aocorrida noite da última quarta-feira (28). Vários serviços on-line já foram restabelecidos, mas ainda não há previsão de quando o sistema voltará a operar normalmente. Como medida de segurança, desde a confirmação do problema todo e qualquer acesso interno foi bloqueado, seja de dentro das dependências do Judiciário ou via acesso remoto.

Segundo o TJ-RS, constatado que o problema ocorreu internamente, desde quinta-feira (29) todos os sistemas que podem ser acessados pela internet, sem necessidade de acesso pela rede interna, estão disponíveis, tais como eproc (processos eletrônicos), SEEU (execução unificada) e SEI (expedientes administrativos). O Tribunal também informa que nenhum problema foi detectado a partir do uso por computadores domésticos fora das instalações do TJ-RS. Até o momento, não houve evidência de vazamento de dados de usuários ou de banco de informações do Judiciário gaúcho.

Ainda há poucas informações sobre o ataque. O que se sabe oficialmente é que o ataque foi causado por um ransomware, um programa malicioso que criptografa e bloqueia os arquivos em um dispositivo da vítima, impedindo sua utilização. Em geral, os criminosos que usam esse programa exigem o pagamento de uma quantia como resgate para desbloquear as informações.

Por isso, chegaram a circular especulações de que os criminosos estariam pedindo US$ 5 milhões para liberar os documentos do Judiciário e não vazar os dados. A assessoria do TJ-RS, entretanto, foi enfática ao dizer que não houve nenhum pedido de "resgate" dos dados.

Devido aos problemas causados pelo ataque, os prazos relativos aos processos físicos e eletrônicos estão suspensos, por meio da Resolução nº 003/2021-P. O TJRS informa que o site www.tjrs.jus.br pode ser acessado com segurança.