CCR antecipa liberação do tráfego de veículos em trecho no km 350, em Estrela

Prevista para ocorrer no dia 10 de maio, a liberação do tráfego de veículos leves e pesados no quilômetro 350 na BR-386, em trecho que compreende a ponte da pista Norte, em Estrela, foi antecipada para o meio-dia desta terça-feira (4). O motivo, segundo a concessionária CCR Via Sul, foi a conclusão das obras em um "ritmo mais acelerado".