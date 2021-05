RS tem chances de temporal em áreas isoladas entre segunda e terça-feira

Áreas isoladas do sul, sudoeste e oeste do Rio Grande do Sul estarão propensas a chuvas fortes com rajadas de vento entre 21h desta segunda-feira (3) e 12h de terça (4). É o que consta no alerta divulgado pela Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o boletim do Inmet, "as condições meteorológicas serão favoráveis a ocorrência de chuva de intensidade moderada a forte com trovoadas, rajadas de ventos fortes variando entre 40 km/h e 80 km/h", com chances de queda de granizo nas regiões mencionadas.

Porto Alegre amanheceu nesta segunda com 16,8ºC de mínima. O clima seco perdurou na Capital no último final de semana.