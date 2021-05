Fiscalização flagra aglomerações em Porto Alegre

Operação integrada com as forças de segurança da Capital e do Estado, realizada na noite de sábado (1) e madrugada deste domingo (2), dispersou aglomerações nas ruas Fernando Machado (Centro Histórico), República e Lima e Silva (Cidade Baixa), Padre Chagas (Moinhos de Vento) e na Orla Moacyr Scliar. A fiscalização, com a finalidade de manter o cumprimento das normas de segurança sanitária contra a Covid-19 e que envolveu a Guarda Municipal, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Brigada Militar, também encerrou uma festa clandestina com 40 pessoas no bairro Chácara das Pedras e um baile funk no Loteamento Santa Terezinha, antiga Vila dos Papeleiros, no bairro Floresta.

Houve ainda uma denúncia de festa clandestina na avenida Faria Lobato, no bairro Sarandi, mas a Guarda Municipal constatou ser um churrasco em casa de família. O proprietário atendeu as orientações e encerrou o evento. “Conforme o desenrolar das operações, notamos uma maior informação e conscientização por parte da população da necessidade do cumprimento das normas de segurança sanitária para podermos continuar aliando o desenvolvimento econômico com a preservação das vidas”, diz o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.