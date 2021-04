Coca-Cola Femsa abre 40 vagas de emprego no Rio Grande do Sul

A engarrafadora Coca-Cola Femsa Brasil está com 40 vagas de emprego abertas no Rio Grande do Sul para cargos na área operacional. A companhia oferece contratação com carteira assinada e benefícios.

São vagas para atuação nas quatro unidades da empresa no Estado, localizadas em Porto Alegre, Pelotas, Farroupilha e Santo Ângelo. As inscrições podem se feitas até o dia 30 de abril pelo site Vagas.com, com acesso direto através do link https://trabalheconosco.vagas.com.br/femsa.

A seleção é para os cargos de motoristas, ajudantes de entregas e promotores de vendas. Para concorrer, é necessário ter Ensino Médio Completo, CNH categoria D para as motoristas, carro próprio e CNH na categoria B para promotores de vendas. Já para ajudantes, é necessário ter somente Ensino Fundamental completo.