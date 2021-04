TJRS informa retorno de sistema para usuários externos e internos

ataque cibernético na madrugada de quarta-feira (28), o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) publicou um site estático, onde podem ser acessados os principais serviços em funcionamento aos usuários externos e internos. No entanto, o acesso remoto e o uso das estações de trabalho dentro da rede seguem vedados. Segundo postagem da Instituição nas redes sociais, já estão disponíveis os sistemas eproc, SEEU, SEI, Diário da Justiça Eletrônico, Balcão Virtual, Plantão de 1º e 2º Graus e correio eletrônico. Alvo deo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) publicou um site estático, onde podem ser acessados os principais serviços em funcionamento aos usuários externos e internos. No entanto, o acesso remoto e o uso das estações de trabalho dentro da rede seguem vedados. Segundo postagem da Instituição nas redes sociais, já estão disponíveis os sistemas eproc, SEEU, SEI, Diário da Justiça Eletrônico, Balcão Virtual, Plantão de 1º e 2º Graus e correio eletrônico.

Jornal do Comércio, o presidente do Conselho de Comunicação Social do TJRS, desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, disse que a Instituição segue trabalhando através do sistema de segurança, para bloquear as ações do vírus invasor. O ataque virtual foi feito com um ransomware, que bloqueia arquivos.

"Ainda não sabemos informar se houve dados perdidos, nem o tamanho do dano desta ação. Estamos na fase de dar proteção ao sistema com o antivírus, buscando resgatar todos os dados", informa Silveira. O presidente do Conselho de Comunicação Social da Instituição destaca que apesar ainda que o vírus venha a atacar os processos eletrônicos, tanto na área judicial quanto administrativa, é possível recuperar o material. "Temos backups de vários níveis", garante.

"O sistema é complexo, dispõe de várias plataformas - e todas que estão conectadas à rede do TJRS estão comprometidas." Já os sites externos que não trabalham na rede do TJRS estão funcionando, pondera Silveira. Ele comenta que a Instituição ainda não sabe o objetivo do ataque. "Trabalhamos com fatos, é cedo para falar."