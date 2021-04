RS deve ter grande amplitude térmica nesta sexta-feira

A previsão do tempo, nesta sexta-feira (30), é de sol e com grande amplitude térmica no Rio Grande do Sul. A temperatura mínima pode ficar abaixo de 10°C em vários municípios no começo da manhã. Não se afasta a ocorrência de nevoeiros com baixa visibilidade em pontos da Metade Norte e Leste. As informações são da Metsul Meteorologia.

A tarde terá céu claro com sol e aquecimento mais rápido em relação aos últimos dias no Rio Grande do Sul. A umidade relativa do ar pode ficar reduzida a tarde com índices abaixo de 30% em alguns municípios. O vento passa a ingressar mais quente de Norte para Sul e nos próximos dias vai gerar sensação de calor.

Porto Alegre tem sol e oscilação térmica no último dia do mês de abril. Não se afasta a ocorrência de cerração em alguns bairros pela manhã. A tarde será ensolarada e com gradativo aquecimento. No fim de semana o tempo seguirá firme com sol e o calor ganha intensidade com marcas ao redor de 30°C.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 3ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 12ºC