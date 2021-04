Primeira-dama liderou rede de solidariedade na enchente de 1941

No início da enchente de 1941, antes de o Centro de Porto Alegre ficar submerso, um desfile de bandas atravessou a avenida Borges de Medeiros – coletando doações para os desabrigados dos primeiros alagamentos, ocorridos na Ilhota, Ilhas do Delta do Jacuí e 4º Distrito. As bandas animavam milhares de pessoas, que desciam a Borges em direção ao Paço Municipal. Automóveis seguiam a multidão, carregando alimentos e agasalhos para os flagelados (como eram chamados os desabrigados). À medida que a turba avançava, moradores dos edifícios jogavam pela janela casacos, camisas, calças e outras doações. Parecia Carnaval. Mas era só solidariedade. Esse sentimento se manteve desde as primeiras inundações (em 22 de abril) até a diminuição das águas (em 14 de maio). Todos os que não foram atingidos pela cheia – dos mais abastados aos mais humildes – fizeram o que estava ao seu alcance durante aqueles 22 dias fatídicos, quando as águas avançaram sobre a cidade.

Poucas pessoas encarnaram tão bem o espírito solidário quanto a primeira-dama do Rio Grande do Sul, Avani Cordeiro de Farias, que se tornou símbolo da filantropia. Sua posição de destaque atraía a atenção dos jornais, que registravam suas aparições públicas, em trajes elegantes, maquiagem bem delineada e cabelo milimetricamente penteado. Essa atenção permitiu que ela, transitando com desenvoltura pela alta sociedade, angariasse recursos entre socialites e empresários para ajudar aos desabrigados.

Em 11 de maio, quando as águas já haviam baixado consideravelmente, a Comissão de Auxílio aos Flagelados prestou contas das doações: tinha recebido 300 contos de réis, o que equivaleria hoje a US$ 150 mil. Ivani liderou o auxílio aos flagelados, e só depois o governo do Estado, comandado pelo seu marido, coronel Osvaldo Cordeiro de Farias, tomou medidas mais efetivas. A Comissão de Auxílio aos Flagelados, por exemplo, só foi criada em 30 de abril. Antes disso, a primeira-dama e um grupo de “distintas senhoras da sociedade metropolitana”, como descreveu a Revista do Globo, já havia visitado fábricas de colchões, cobertores e casacos que não tinham sido atingidas pela cheia. Diante do apelo da primeira-dama, industriais fizeram doações. A própria Ivani Cordeiro de Farias participou da entrega dos donativos.

Repórteres da Revista do Globo acompanharam-na em uma entrega na Praça da Harmonia, onde centenas de flagelados estavam instalados em barracas e tendas. Sob uma chuva torrencial, Ivani chegou ao local em uma caminhonete carregada de cobertores, colchões e casacos. Em seguida, subiu na carroceria e ajudou a distribuir as doações. Seus sapatos de salto ficaram enlameados. Sem se importar ela, antes de ir embora, conversou com desvalidos. Além de gerenciar doações, a primeira-dama dirigiu cinco albergues durante a enchente de 1941. Talvez o exemplo dela tenha inspirado outros cidadãos.

Em 3 de maio, a Rádio Farroupilha noticiou que 411 porto-alegrenses que possuíam mais de um imóvel haviam entregado às autoridades a chave dos seus apartamentos e casas desocupados. A ideia era que o poder público usasse esses locais para abrigar flagelados. Ao mesmo tempo, dezenas de sindicatos, clubes, igrejas e sociedades esportivas disponibilizaram suas dependências. Conforme levantamento do Diário de Notícias, em 4 de maio, todos esses locais poderiam abrigar até 3 mil pessoas. Graças à cooperação da sociedade, a Comissão de Auxílio aos Flagelados conseguiu criar 84 albergues.

Mesmo quem sofreu prejuízos por causa da cheia, deu a sua colaboração. Foi o caso dos proprietários da madeireira Noronha, Ibias e Cia Ltda, cuja sede ficava na rua Voluntários da Pátria, esquina com Gaspar Martins. O local ficou completamente submerso com a enchente. Mesmo assim, em 5 de maio, o dono procurou o Diário de Notícias para fazer um anúncio. “Ontem, o sócio dessa firma esteve em nossa redação, dizendo que pôs à disposição das pessoas necessitadas as madeiras que necessitarem para a construção de pontes e pinguelas”, publicou o jornal, no dia seguinte. Os repórteres da Revista do Globo também flagraram comerciantes de hortifrútis, distribuindo caixas de maças à população, pois seus armazéns estavam completamente inundados.

Para o escritor Rafael Guimaraens – autor da obra A Enchente de 41 – a soma de todos esses gestos ajudou a moldar o caráter solidário de Porto Alegre. “Essa ideia de uma cidade solidária, onde pessoas se preocupam umas com as outras, as mais abastadas se preocupam com as de menos posses, essa característica também é produto da enchente. De certa forma, a tragédia permitiu que as pessoas exercessem seu lado humano. É um jeito bonito de lembrar daquele episódio difícil”, conclui.

Poder público se mobilizou quando Centro foi inundado

Sede da prefeitura de Porto Alegre, Paço Municipal ficou ilhado em 1941

Antônio Nunes/Acervo do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa/JC