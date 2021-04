Rio Grande do Sul terá frio abaixo de 5ºC e geada no amanhecer desta quinta-feira

O ar seco mantém o tempo firme com sol e amanhecer frio na grande maioria das regiões nesta quinta-feira (29). Os modelos climáticos projetam temperaturas inferiores a 5ºC com potencial de geada entre o Planalto, Serra e Campanha e serra sudeste. As informações são da Metsul Meteorologia.

Temperaturas ao redor de zero grau podem voltar a ocorrer em pontos de maior altitude do Rio Grande do Sul. Não se afasta a possibilidade de nevoeiros em trechos do Leste do Estado. A tarde será ensolarada e com gradativo aquecimento. Já as máximas poderão oscilar entre 22ºC e 24°C. O vento passa a ingressar de Leste/Sudeste ao longo do dia. Nos próximos dias o tempo segue firme e a temperatura sobe.

Grande amplitude térmica é a marca desta quinta-feira em Porto Alegre. Não se afasta a possibilidade de nevoeiros pela manhã com expectativa de tarde de sol e aquecimento gradativo. Nos próximos dias o sol predomina e o vento passa a ingressar mais quente do quadrante Norte com previsão de retorno do calor.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: -1ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: 11ºC