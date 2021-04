Acervo doado por professora para Santa Casa e Padre Cacique vai a leilão

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Sem filhos e familiares próximos, a professora de português Neuza Maria Macedo da Silveira tomou uma decisão, antes de morrer no fim de 2018, aos 83 anos, em Porto Alegre. Em seu testamento, ela destinou imóveis, dinheiro no banco e uma diversidade de objetos que faziam parte de sua vida para duas instituições conhecidas pela assistência à saúde e amparo dos mais velhos.

Agora o complexo Santa Casa e o Asilo Padre Cacique estão leiloando o acervo que fazia parte do universo de Neuza Maria em seu apartamento na rua Giordano Bruno, no bairro Rio Branco. Cada instituição fica com metade da renda.

Dois pregões já estão marcados pelo site de Daniel Chaieb e mais dois serão abertos até agosto para que as pessoas possam fazer lances e disputar as ofertas, que combinam obras de arte, joias, roupas, acessórios e até um acordeon italiano Paolo Soprini.

Entre os atrativos estão, por exemplo, pequenas esculturas como uma pomba ou uma onça assinadas pelo artista brasileiro Abraham Palatnik, que morreu em 2020 de Covid-19.

Esculturas assinadas pelo artista Abraham Palatnik, morto em 2020, já estão em leilão. Fotos: Julio Lovato/Divulgação

Para Julio Lovato, economista e dono do Vemdetudo que organiza a herança para os leilões, a atitude da professora é o que mais chama a atenção e deveria servir de exemplo.

"É um gesto que pode inspirar quem não tem com quem deixar seu patrimônio, sua herança. Estamos em uma época de muita necessidade, com muitas instituições que têm boa gestão e podem ser ajudadas", avisa o profissional, contratado pelas duas instituições beneficiárias da herança para avaliar as peças, elencar a melhor composição para os leilões e organizar a venda.

Apartamento no bairro Rio Branco reúne objetos que contam muito da trajetória de vida da professora

Lovato descreve a professora como uma colecionadora de viagens, que rendiam aquisições entre perfumes, acessórios de grifes de luxo e muito vestuário, além de rouparia que era cuidadosamente guardada pela proprietária.

"Está tudo tão bem cuidado que quem comprar pode levar para casa e usar", garante o dono da Vemdetudo.

Os registros de viagem estão em fotos, como a que Neuza posa ao lado de um morador do Quênia quando visitou o país africano, entre as décadas de 1960 e 1970.

O primeiro leilão será feito em 5 de maio, às 14h. Os interessados já podem fazer lances pela plataforma do leiloeiro. A segunda rodada será em 8 de junho e outras duas devem ocorrer ainda em junho e julho.