Escolas começam a retomar atividades presenciais após publicação de decreto

Jornal do Comércio, muitos estabelecimentos de Educação Infantil devem reabrir de tarde ou nesta quinta-feira (29), pois a nova regra foi publicada tarde da noite dessa terça-feira (27). Após decreto liberando as atividades presenciais em todos os níveis escolares do Rio Grande do Sul, o setor começa a retomar nesta quarta-feira (28) com abertura aos poucos. Pela apuração do, muitos estabelecimentos de Educação Infantil devem reabrir de tarde ou nesta quinta-feira (29), pois a nova regra foi publicada tarde da noite dessa terça-feira (27).

Já estabelecimentos com Ensino Fundamental e Ensino Médio devem voltar nesta quinta-feira (29) e seguem com o ensino remoto. A dúvida é sobre a abrangência do retorno devido à movimentação e organização das turmas. O decreto também preserva o direito de alunos a manter a atividades não presencial.

Um deles como o Colégio Farroupilha informou que aguarda orientação sobre o que o decreto determina e que não terá aulas nesta quarta. Comunicado aos pais foi enviado na noite dessa terça-feira orientando que não teria aulas e que nesta quarta-feira deve ser repassada a atualização sobre as atividades a partir de quinta.

No interior, escolas abriram nas primeiras horas da manhã. A unidade da rede Caminho do Saber, com sede em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e que atua com Educação Infantil e séries iniciais, recebeu cedo as crianças menores e de 1º e 2º anos.

"Enviamos mensagem aos pais por volta de meia-noite de terça e postamos nas nossas redes sociais o aviso de reabertira. Estávamos ansiosos. A adesão dos pais mostra isso", conta a diretora da escola, Maristela Tomasi Chiappin.

O Sindicato do Ensino Privado do RS (Sinepe-RS) emitiu nota orientando sobre o que diz a nova regra. O presidente do sindicato, Bruno Eizerik, comentou, na nota, que, como o decreto saiu tarde, as escolas podem precisar desta quarta-feira para organizar sua operação. "Já que o retorno será para todas as turmas e não somente Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, como previsto anteriormente", oberca Eizerik.

“Orientamos que as famílias procurem as instituições para saber sobre como irá ocorrer o retorno”, reforça o dirigente.

O Sindicreches lançou em seu perfil do Facebook a nova norma para orientar as escolas. Não há levantamento no começo da manhã sobre estabelecimentos que já abriram.