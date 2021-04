Porto Alegre retoma aulas presenciais na rede municipal nesta quinta-feira

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Com a bandeira vermelha em todo o Estado determinada pelo governo de Eduardo Leite em decreto publicado na noite desta terça-feira (28), a prefeitura de Porto Alegre anunciou o retorno das aulas presenciais da Educação Infantil e 1º e 2º anos do Ensino Fundamental para quinta-feira (29).

Os demais anos observarão cronograma que será informado. A volta às aulas está amparada na decisão do Governo do Estado em adotar a bandeira vermelha para todo o Estado no mapa de distanciamento controlado.

Estarão abertas as escolas da rede própria e comunitárias da Rede Municipal de Ensino. O cronograma para as demais séries será anunciado ainda nessa quarta-feira.