Porto Alegre: segunda dose da Coronavac termina em postos e drive-trhus

Filas em drive-thrus de Porto Alegre estão sendo geradas na manhã desta terça-feira (27) por escassez de vacinas da Covid-19 para a segunda dose (D2). Também nos postos já há esgotamento de imunizantes da D2, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. A Capital está vacinando pessoas com mais de 60 anos

Apenas a vacina de Oxford/AstraZeneca está sendo aplicada como primeira dose (D1). A D1 da Coronavac não tem mais disponibilidade, esclareceu a pasta da Saúde.

A secretaria informou, por nota, que houve reposição de D2 nos drive-thrus, mas que há pouca oferta. Doses estão sendo remanejadas pela Vigilância em Saúde. No drive-thru da Pucrs, que registrou formação de grande fila de carros no começo da manhã, a reposição ocorreu após às 10h.

A paralisação na aplicação também atingiu os outros dois drives situados no BIG da Sertório e do BarraShoppingSul. Os drives operam até as 17h.

Outro esclarecimento da prefeitura é que, no fim da manhã, pelo menos metade das unidades de saúde já não têm mais as D2 e não terão mais suprimento.

"Os drives estão recebendo reposição de 2.710 doses, divididas entre os três, para hoje (terça). Amanhã (quarta) haverá um esquema diferenciado, proporcional ao que teremos de vacina", previne a área da Saúde.

Novas orientações serão divulgadas na tarde desta terça.