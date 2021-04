Leite apresenta mudança em bandeiras para Gabinete de Crise

O governador Eduardo Leite, que está em Brasília, chamou reunião virtual extraordinária com o Gabinete de Crise da pandemia. Leite vai apresentar as mudanças no distanciamento controlado que devem possibilitar condições para a reabertura das escolas.

A reunião ocorre neste momento. Para se reunir com o gabinete, Leite saiu da videoconferência que estava fazendo com Assembleia Legislativa, Famurs e secretários para tratar do mesmo assunto. Segundo a assessoria do presidente da AL, Gabriel Souza (MDB), o governador deve retomar depois a conversa com parlamentares e prefeitos.

O governo quer mudar as regras que estabelecem as bandeiras, que são balisadas por indicadores de uso da capacidade hospitalar principalmente, como lotação em UTIs.

Nesta terça-feira ainda, o governo deve lançar novo decreto para regulamentar as alterações.

Souza recebeu bem as mudanças propostas, pois, segundo ele, atendem à demanda da sociedade que quer a volta às aulas. Além disso, observa o presidente da AL, há anseio pela atualização do modelo de distanciamento após quase um ano de vigência.

"O modelo chegou ao seu esgotamento e é preciso adaptar à nova fase da pandemia", defende Souza, acrescentando que é preciso garantir ainda a resbertura com segurança jurídica e sanitária. "Tem de fazer imediatamente a vacinação dos professores", reforçou.