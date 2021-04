Para abrir escolas, Leite quer mudar regras das bandeiras do distanciamento

Para conseguir reabrir escolas, após nova derrota na Justiça, o governador Eduardo Leite está propondo, em videoconferência na manhã desta terça-feira (27) , mudanças no modelo de distanciamento controlado com novas regras para definir as bandeiras. Com isso, criaria condições para liberar as atividades presenciais na área da educação.

A reunião é com o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, e da Famurs, Maneco Hassen, além de secretários. A proposta é de compor a mudança com os municípios.

As alterações envolveriam o sistema de monitoramento, com novos parâmetros para definir a cor da bandeira. Seria adotado um modelo transitório, com duração de dez dias. Neste período, o Estado ficaria em bandeira vermelha - hoje é preta pela nona semana consecutiva -, o que permitira a volta das atividades presenciais na Educação.

Segundo participantes da videoconferência, o governador deve apresentar um novo decreto sobre as regras ainda nesta terça. O decreto regularia a operação, até que sejam definidas as novas bases do modelo.

Hoje são quatro cores de bandeira - preta (risco altíssimo), vermelha (risco alto), laranja (risco médio) e amarala (risco baixo) da pandemia.

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS) negou recurso do governo . A negativa se embasa principalmente no fato de o Estado estar em bandeira preta, que é baseado em indicadores como níveis de ocupação de leitos da UTI, novos casos e óbitos. O governo emitiu decreto para liberar aulas em 1º e 2º anos do Ensino Fundamental e Educação Infantil.

A pandemia chegou nesta terça-feira a 950 mil casos de infectados, com 24.266 mortes. Os dados se referem a essa segunda-feira (26), segundo painel da Secretaria Estadual da Saúde.

Nas últimas semanas, há recuo na ocupação em UTIs, mas o nível ainda é elevado, de 85,6%.