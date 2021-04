Temperatura diminui na madrugada e manhã desta terça-feira no RS

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (27) é de um dia ensolarado desde cedo em todas as regiões, por causa do predomínio de uma massa de ar muito seco sobre o Estado. A baixa umidade relativa do ar, o vento calmo e o céu claro propiciam a queda acentuada da temperatura entre a madrugada e o turno da manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.

As marcas de temperatura poderão baixar de 5°C nos pontos de maior altitude e não se afasta a ocorrência de geada nos trechos de baixada. Durante a tarde a temperatura sobe gradativamente e oscila ao redor de 20°C na grande maioria dos municípios. Nos próximos dias o tempo seguirá firme com manhãs que poderão ser ainda mais frias.

Porto Alegre tem uma terça-feira com temperatura típica de outono. O sol aparece entre poucas nuvens e o vento predomina com intensidade fraca de Sul/Sudoeste. Os próximos dias serão ensolarados sob o domínio do ar muito seco com marcas que poderão baixar de 10°C em alguns bairros. As tardes seguem amenas.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 23ºC

Mínima: 01ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 13ºC