Frio e geada chegam ao Rio Grande do Sul; Estado deve ter semana abaixo de zero

Após consecutivos dias quentes que estenderam o verão, o frio chegou ao Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul Meteorologia, grande parte dos municípios gaúchos tiveram o amanhecer mais frio do ano nesta segunda-feira (26).

A temperatura mínima no Estado foi de 1,4°C, registrada em Soledade, relata a MetSul. O município do Alto da Serra do Botucaraí, no Norte, ainda teve sua primeira geada de 2021. No interior gaúcho, os termômetros indicaram mínimas abaixo de 10°C.

Em Porto Alegre, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do Jardim Botânico registrou mínima de 13,7°C. A menor temperatura da Região Metropolitana ocorreu em Novo Hamburgo, aos 12,3°C.

A tendência é que o frio permaneça ao longo da noite até este fim de semana no território gaúcho. A MetSul prevê que as menores mínimas devem aparecer nas madrugadas de quarta (28) e quinta-feira (29), com temperaturas negativas em pontos de maior altitude. A Grande Porto Alegre pode registrar mínimas com um dígito na semana, afirma o portal.

O Inmet ainda prevê a possibilidade de geada para áreas isoladas do Sul do País nesta terça-feira (27).

De acordo com o boletim do Inmet, as condições meteorológicas serão favoráveis à formação de geadas nos Campos de Cima da Serra, Planalto Médio e Encosta Superior do Nordeste do RS. O gelo também pode aparecer em Santa Catarina, no Meio Oeste e Planaltos Sul e Norte, e no Sul do Paraná.