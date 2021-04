Justiça mantém suspensão das aulas em todo RS

o Decreto 55.852, que passou a permitir cogestão também para a educação Neste domingo (25), a 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre decidiu decidiu que permanece válida a decisão liminar que suspendeu as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas em todo Estado durante a bandeira preta, independentemente das flexibilizações nos protocolos. Na última quinta-feira (22), o governo do Rio Grande do Sul publicou, em edição extra do Diário Oficial do Estado,. As atividades presenciais de ensino poderiam ocorrer na educação infantil, 1º e 2º ano do Ensino Fundamental nas regiões classificadas em bandeira preta que adotam o sistema de cogestão.

A manifestação da Juíza Cristina Luísa Marquesan da Silva ocorreu após posicionamento da Associação Mães e Pais pela Democracia (AMPD). A entidade pleiteou que o Estado fosse advertido com a máxima urgência pelo Judiciário para que cumprisse a decisão de suspensão das aulas presenciais. Conforme a juíza, a decisão de suspensão das aulas presenciais, proferida em 28 de fevereiro, continua válida. “Como não houve a mudança de bandeira nesta semana, a medida liminar continua produzindo efeitos jurídicos - pelo menos até ser modificada por outra decisão judicial em grau de recurso e não por Decreto do Chefe do Executivo Estadual, em respeito ao princípio da separação dos Poderes”, afirma.