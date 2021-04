Guarda Municipal de Porto Alegre interdita bar e desfaz aglomerações

Entre a noite desta sexta-feira (23) e a madrugada deste sábado (24), ocorreu uma ação integrada da Guarda Municipal de Porto Alegre, com Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Brigada Militar. Os agentes dispersaram aglomerações nas ruas Fernando Machado, Padre Chagas, Professor Freitas e Castro, e também na Praça Maurício Cardoso, no Largo dos Açorianos e no Largo Zumbi dos Palmares.