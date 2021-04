Sindicato denuncia possível surto de Covid-19 em agência do INSS em Osório

O Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência no Rio Grande do Sul (SindisprevRS) denunciou nesta semana um possível surto de Covid-19 em uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Conforme o sindicato, mais da metade dos servidores que atuam presencialmente no local estão com sintomas e aguardam resultado dos testes. Segundo o SindisprevRS, a agência de Osório atende cerca de 90 segurados por dia.

O prédio foi interditado para sanitização na segunda-feira (19) ao meio-dia, após um servidor militar que trabalha presencialmente no prédio testar positivo para a doença. Desde quinta-feira (22), a agência está fechada sem previsão de reabertura. De acordo com a gerente da agência, Luciane Bothomé um servidor militar de 58 anos testou positivo para na segunda-feira e, na terça-feira (20), pelo menos mais nove servidores passaram a apresentar sintomas causados pela contaminação do coronavírus.

“Estamos aguardando o posicionamento da Central Covid do município de Osório para agilizar os testes dos trabalhadores que foram realizados pelo SUS”, relatou a gerente que também aguarda por uma confirmação de liberação de testes para o restante dos servidores que não apresentam sintomas. Luciane se testou, mas o teste deu negativo para COVID-19. De acordo com o sindicato, ela precisou pagar pelo exame.

Thiago Manfroi, diretor do SindisprevRS demonstrou preocupação com o caso. “Este é um novo surto. Em Bagé, um dos nove servidores que trabalhavam na agência do INSS no município faleceu, após se contagiar no trabalho”, disse. O sindicato afirma que tem alertado a direção da autarquia sobre o fato de que as agências podem se transformar em focos de contágio da doença. “Nosso público alvo são pessoas da faixa etária de risco e com comorbidades”, aponta Manfroi.

Um total de 15 servidores trabalham na agência do município do Litoral Norte desde o retorno dos atendimentos presenciais em setembro de 2020. “É importante frisar que, diferentemente da agência de Bagé, em Osório foram tomadas todas as medidas de contingenciamento previstas”, esclarece o diretor do SindisprevRS.

O sindicato defende a urgência nas vacinas e que entre os grupos prioritários devem estar os servidores que estão na ponta do atendimento do INSS.

O INSS se manifestou a respeito da situação por meio de nota reproduzida abaixo na íntegra.

O que diz o INSS:

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) comunica que, por razão de segurança, buscando preservar a saúde e a vida de segurados e servidores, suspendeu o atendimento na Agência da Previdência Social em Osório (RS), diante da identificação de servidores com sintomas de Covid-19.

A unidade encontra-se fechada desde quinta-feira, dia 22 de maio, e ainda não há data definida para a reabertura, tendo em vista que toda a equipe está realizando exame para diagnóstico e se preservando em isolamento.

Em média, a agência em Osório tem recebido 120 pessoas por dia em suas dependências. Desta forma, mantê-la aberta poderia ter como consequência a disseminação do contágio, num efeito dominó. O fechamento, portanto, é uma questão de responsabilidade civil e sanitária.

Cabe informar também, que o INSS está comunicando os segurados e reagendando os atendimentos. Há casos de cadastros não atualizados que impedem o INSS de avisar ao cidadão com atendimento agendado. Por isto é tão importante a colaboração da imprensa.

Meu INSS Cabe esclarecer, ainda, que os segurados podem consultar a situação dos seus processos e agendamentos peloou pela Central 135 (de segunda a sábado, das 7h às 22h).

Para fins de pagamento, na hipótese de concessão do benefício, é respeitada a Data de Entrada do Requerimento. Ou seja, o valor é devidamente corrigido desde o dia de abertura do processo.