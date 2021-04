Festa clandestina é interrompida pela Guarda Municipal no Moinhos de Vento

Independentemente do estágio em que a pandemia possa estar em Porto Alegre, as festas clandestinas seguem a todo vapor. Na quinta-feira (22) à noite, foi a vez de uma boate na rua Marquês do Pombal, no bairro Moinhos de Vento, ser flagrada pela Guarda Municipal descumprindo os protocolos sanitários de combate à Covid-19.