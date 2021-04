Ufrgs confirma o cancelamento do vestibular 2021

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) confirmou na manhã desta sexta-feira (23) o cancelamento do concurso vestibular 2021 da universidade. A decisão se dá em razão da manutenção da crise sanitária envolvendo o novo coronavírus.

Em reunião, o Conselho Universitário (Consun) da instituição aprovou o parecer enviado pela Pró-Reitoria de Ensino (Proens), que além de suspender o vestibular no primeiro semestre definiu as formas de ingresso para quem deseja conquistar uma das 3.980 vagas de graduação na universidade.

A seleção será feita a partir das últimas quatro notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou das últimas quatro notas no vestibular da Ufrgs. Será utilizada a melhor nota entre todas as provas realizadas, após a ponderação para o curso escolhido.

Para quem preferir usar os resultados de vestibulares passados, a universidade coletará as notas disponíveis e fará o recálculo para identificar o melhor conceito de cada candidato. Serão desconsideradas eventuais ausências, desqualificações pela falta de nota mínima ou inexistência de notas em algum ano, como forma de não prejudicar o candidato. No caso do Enem, seguirá o mesmo índice mínimo de 450 pontos nas provas objetivas e 500 na redação.

O tradicional vestibular poderá ser feito para o ingresso no segundo semestre, se as condições sanitárias permitirem a realização das provas. Se a pandemia não permitir, a seleção será feita da mesma maneira que no primeiro semestre, por meio das notas passadas do Enem e do próprio vestibular.

"A Ufrgs reforça que a decisão tem um caráter excepcional e que a previsão é de retorno às modalidades de ingresso consolidadas no próximo certame de ingresso. A universidade também reforça que permanecem as reservas de vagas para as ações afirmativas, destinadas exclusivamente aos egressos do sistema público de Ensino Médio", destaca a instituição em nota.

No caso do curso de Música, que possui prova de habilitação específica, foi confirmada a realização da prova de forma virtual e possibilidade de utilização de aprovação em anos anteriores no mesmo período já estipulado, nos vestibulares de 2017 a 2020. Cursos com ingresso em apenas um semestre poderão realizar a redistribuição de vagas nos dois semestres, como forma de se adequar às novas possibilidades de ingresso.