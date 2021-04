Trensurb protocola ação contra greve dos metroviários marcada para terça-feira

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A Trensurb, que administra os serviços de transporte de trem na Região Metropolitana de Porto Alegre, protocolou ação judicial junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRF-4) contra paralisação dos metroviários marcada para a próxima terça-feira (20). Em nota, a empresa pública disse ver abuso na proposta de greve.

A paralisação foi convocada Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e Conexas do RS (Sindimetrô-RS). Os trens não irão circular das 5h às 7h. A mobilização pede a vacinação imediata dos trabalhadores do setor dos transportes.

o Trensurb volta a operar até perto da meia-noite A partir desta segunda,. Devido a medidas da bandeira preta do distanciamento controlado, com parte de restrições ainda em vigor, o serviço estava operando até as 22h desde 24 de fevereiro.

No documento enviado ao TRF-4, a estatal alega que "o transporte coletivo executado pela empresa está entre os serviços essenciais e não pode fiar à mercê de uma paralisação total em sua operação, ainda que por período de duas horas, pois tal situação causará prejuízos e transtornos irreparáveis à população usuária". A Trensurb ainda requer a aplicação de multa no valor de R$ 500 mil no caso de greve.