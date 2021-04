Fila por UTI tem mais de 100 pessoas em Porto Alegre

O cenário da pandemia do novo coronavírus vem melhorando em Porto Alegre nos últimos dias. O número de pessoas internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em razão do novo coronavírus, que já foi de 870 no dia 25 de março, estava em 617 neste domingo - uma redução de 29% em menos de um mês. Entretanto, apesar da melhora da situação, o quadro ainda é crítico e exige que todos os cuidados por parte da população sejam mantidos. Neste domingo, por exemplo, 104 pessoas seguiam aguardando um leito de UTI para serem internados na Capital.

> Leia também: Capital começa a vacinar pessoas de 61 anos nesta segunda

Deste total de pacientes na lista de espera, três estão internados em pronto-atendimentos, e 101, em hospitais. Na tarde deste domingo, a ocupação das UTIs em Porto Alegre era de 94,76% (922 pacientes para 981 leitos).

a ocupação das UTIs era de 87,17% neste domingo No Rio Grande do Sul,(3.383 leitos e 2.949 pacientes). Da totalidade de pessoas hospitalizadas em leitos intensivos no Estado, 2.011 (68,2%) tinha diagnóstico confirmado para a Covid-19.

O Rio Grande do Sul registrou ontem mais 71 óbitos causados pela doença, elevando o total de vidas perdidas na pandemia para 23.192. Com mais 1.404 casos confirmados, o total de pessoas que se contaminaram com o novo coronavírus no Rio Grande do Sul já chega a 921.812.