Ary Nienow, 'guardião' do Planetário da Ufrgs, morre aos 70 anos

O Planetário da Ufrgs perdeu seu guardião. O físico Ary Nienow, 70 anos, que desde 1972 operava o aparelho que faz as projeções celestes no local, faleceu na madrugada deste domingo (18), no Hospital Regina, em Novo Hamburgo. Nienow sofria com problemas renais e fazia hemodiálise

Nascido em 7 de junho de 1950, em Dois Irmãos, Nienow começou a trabalhar no Planetário ainda estudante, quando o local, situado na esquina da rua Ramiro Barcellos com avenida Ipiranga, entrou em funcionamento, em 1972. Logo, conseguiu uma vaga para trabalhar na operação e manutenção do aparelho que projeta imagens de astros, planetas e estrelas no teto da instalação, hoje fechada devido à pandemia.

Sua vida foi tema do documentário O Homem que Conserta Estrelas, de 2013, dirigido por Denise de Marchi. Assista ao vídeo a seguir:

Também conhecido pelo apelido “Magrão”, Nienow atuou até 2020 no Planetário, depois de quase 50 anos dedicando-se ao ofício.

Nienow era casado com Ione Maria Bonotto da Luz, com quem teve um filho, Júlio Nienow. Os atos fúnebres ocorrem na Capela Municipal de Dois Irmãos neste dominfo. A cerimônia de despedida será às 16h, no Cemitério Evangélico do município.