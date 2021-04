Trensurb volta a operar até perto da meia-noite a partir de segunda-feira

Os serviços de transporte metropolitano de trem da Trensub volta a operar em horário até mais tarde da noite nesta segunda-feira (19). A companhia informou que vai funcinar das 5h até as 23h20min. Devido a medidas da bandeira preta do distanciamento controlado, com parte de restrições ainda em vigor, o serviço estava operando até as 22h desde 24 de fevereiro.