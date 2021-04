Melo cobra volta às aulas e fala em vacinação de professores do Ensino Infantil

Justiça continue proibindo a retomada das aulas presenciais em todo o Rio Grande do Sul Ainda que a, tanto o governo do Estado quanto a prefeitura de Porto Alegre buscam reverter a decisão judicial e retomar o ensino nas escolas. Para isso, uma estratégia é vacinar professores do Ensino Infantil e primeiro e segundos anos do Ensino Fundamental, garantindo a imunização desses profissionais para que eles corram menos riscos quando da volta às salas.

O assunto foi tratado em transmissão ao vivo na manhã desta sexta-feira (16) pelo prefeito Sebastião Melo, a secretária municipal de Educação, Janaína Audino, e o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta.

“Acho uma das decisões mais equivocadas do Judiciário não permitir a volta presencial das aulas. O mundo não teve um critério de fechamento das escolas. A formação cognitiva da criança é fundamental. Estamos juntos para reverter essa decisão e buscar vacina para os professores e trabalhadores. Acho que vamos construir isso, talvez não para todos os professores ao mesmo tempo, mas para os que estão em sala de aula e para os que estão acima dos 50 anos”, afirmou Melo, ressaltando que o assunto foi tratado na reunião do gabinete de Crise do governo do Estado, realizada na quinta-feira (15).

pedido de urgência para a priorizar a vacina contra a Covid-19 aos professores no Rio Grande do Sul O governador Eduardo Leite, inclusive, representado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), ajuizou, na noite da quinta-feira, no Supremo Tribunal Federal (STF), uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) com

O desejo de vacinar os docentes foi reforçado pela secretária Janaína. “Não vamos ter condições de vacinar todos os professores em um primeiro momento. Nossa defesa é a reabertura das escolas, começando na Educação Infantil, pois sabemos que é muito difícil fazer o ensino remoto nessa etapa. Nosso apelo é para que consigamos vacinar nossos professores da Educação Infantil e dos primeiros e segundos anos do Ensino Fundamental”, disse.

Nos comentários da transmissão, o prefeito foi criticado pela falta de estrutura das escolas. “Escola Aramy Silva quase um ano sem telefone. Como estamos fazendo a busca ativa? Estamos fazendo dos nossos celulares”, afirmou uma das pessoas que acompanhavam a live.

Ainda na transmissão, o prefeito e a secretária apresentaram o site Conexões em Rede, que irá servir como base para o projeto de ensino remoto da rede pública municipal. A plataforma será sustentando sobre três eixos - Educação Básica, Funcionamento da Escola e A voz e a vez do professor. “O site proporciona uma ferramenta virtual montada a partir de eixos. O eixo da Educação Básica, por exemplo, tem todas as modalidades de ensino, com toda a parte de funcionamento das escolas e metodologias. Além disso, teremos uma novidade, que são as salas de aulas integradoras. Uma dificuldade dos alunos hoje é o acesso, de meios e equipamentos. Esse site vem possibilitar salas de aula por áreas temáticas, trazendo vídeos e projetos, com o aluno tendo mais um recurso além da aula online com o professor”, destacou Janaina.

Melo reforçou a necessidade de que a rede de acesso para os alunos seja ampliada e informou que está em andamento um projeto tocado em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Procempa para que as 96 escolas municipais tenham internet wi-fi em todas as suas áreas físicas.