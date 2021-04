Governo da Colômbia oferece curso de espanhol para professores

O programa disponibiliza aulas remotas de acordo com o nível de proficiência do professor e fortalece suas habilidades para o ensino desse idioma na rede pública de educação brasileira.

O Ministério da Educação (MEC) renovou a parceria junto à Embaixada Colombiana para que a ação de aperfeiçoamento das habilidades dos professores de espanhol da rede pública brasileira continue no ano de 2021. O Acordo de Cooperação entre o MEC e o governo da Colômbia, para oferta de um curso de aperfeiçoamento em língua espanhola para professores da rede pública brasileira teve sucesso no ano passado.

O curso tem previsão para começar a partir do terceiro trimestre de 2021, com 40 vagas disponíveis. Os estudantes poderão se inscrever nos níveis A1, A2 e B1. Exame de classificação apenas para os níveis A2 e B1.

O Programa disponibiliza aulas remotas de acordo com o nível de proficiência do professor e fortalece suas habilidades para o ensino desse idioma na rede pública de educação brasileira. Nesta edição, foram priorizados 40 professores de Pacaraima e de Boa Vista, em Roraima. Essas cidades têm recebido estudantes de países da fronteira do Brasil, especialmente, venezuelanos, no âmbito da Operação Acolhida.

A finalidade do Programa é de melhorar a comunicação na língua espanhola no ambiente escolar, favorecendo a troca cultural entre estudantes brasileiros e estrangeiros. Além disso, a iniciativa também pode contribuir a ampliar o universo de possibilidades de inserção desse estudante no mundo do trabalho, já que eles terão como diferencial o conhecimento do espanhol, um dos idiomas mais falados do mundo.