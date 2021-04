Rio Grande do Sul recomenda vacinação contra febre amarela após registros em bugios

bugio encontrado morto O governo do Rio Grande do Sul alertou, nesta quinta-feira (15), para a importância da vacinação diante da circulação da febre amarela. A presença do vírus, transmitido por mosquitos que habitam áreas silvestres, foi confirmada em amostras de um macacoem um bairro rural do extremo sul de Porto Alegre.

"Em razão desta constatação e de outros casos suspeitos e confirmados em diferentes municípios gaúchos, a Secretaria da Saúde (SES) recomenda a vacinação contra a febre amarela na população gaúcha desde os nove meses até 59 anos", afirmou o Estado nesta manhã, em nota oficial.

Pessoas sem comprovação vacinal serão consideradas não vacinados e devem se dirigir a Unidades Básicas de Saúde. A imunização é de responsabilidade das secretarias municipais.

Crianças tomam a primeira dose aos nove meses e um reforço aos quatro anos. Dos cinco aos 59 anos, não vacinados recebem dose única.

Pessoas com mais de 60 anos, gestantes e mulheres que amamentam crianças (6 meses ou menos) só precisam tomar a vacina em situações emergenciais. Pessoas com comorbidades devem receber avaliação sobre os riscos e os benefícios pré-imunização.

A febre amarela urbana não é registrada no Brasil desde 1942. A SES alerta que, em ambientes silvestres, a população faça uso de repelentes.

Febre amarela em bugios

Em fevereiro deste ano, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) anunciou o óbito de bugios na floresta da região serrana, divisa com Santa Catarina. Também foram registrados casos de outros primatas contaminados na Serra e no Norte do Rio Grande do Sul.

Assim como os macacos-prego, os bugios são considerados sentinelas da febre amarela e não representam riscos à população. Os animais servem de indicadores da presença do vírus no ambiente silvestre, adoecendo após a picada do mosquito transmissor (Haemagogus). Em áreas urbanas, o mosquito Aedes aegypti carrega a doença.