Inmet aponta risco de temporal em regiões do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

A semana, que já é de temperaturas mais amenas no Rio Grande do Sul, pode ter a ocorrência de temporais também. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta, na manhã desta quarta-feira (14), a respeito do risco que algumas regiões do Estado correm.

De acordo com o Inmet, entre 01h e 23h de quinta-feira (15), as regiões do Oeste, Noroeste, Centro e Sul do Rio Grande do Sul podem ter o registro de chuvas de intensidade moderada a forte, com trovoadas, rajadas de vento e com possibilidade de queda de granizo. A velocidade dos ventos deve variar entre 40 km/h e 70 km/h.

O Oeste de Santa Catarina e do Paraná também estão incluídos neste alerta do instituto.