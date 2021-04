Ponte da pista Sul na BR-386 terá liberação total de tráfego de veículos no sábado

A CCR Via Sul comunicou que a ponte da pista Sul na BR-386, que estaria com o tráfego de veículos totalmente liberado a partir da noite de terça-feira (13), precisará passar por novas melhorias. Segundo a concessionária, uma das peças da estrutura da ponte não oferecia resistência suficiente quanto ao concreto para que o tráfego de caminhões e ônibus fosse liberado. Com isso, a previsão é que no próximo sábado (17), ambos os sentidos do trecho do km 350, em Estrela, estarão aptos a receber os motoristas.

Em decorrência de obras visando a melhoria da estrutura, que levaram em torno de 30 dias para serem finalizadas, os motoristas precisavam fazer o desvio pela ERS-287. Com a conclusão das reformas, isso não se será mais necessário.

A partir de sábado, o tráfego estará liberado, inclusive, para ônibus e caminhões. Contudo, a concessionária informa que "eventualmente, ainda podem ser necessárias interrupções pontuais no tráfego no local", mas que serão avisadas previamente pela CCR.

A alteração não muda o prazo de liberação da estrutura existente na pista Norte no próximo dia 10 de maio, com a liberação total do tráfego nos dois sentidos, do km 350 da BR-386.