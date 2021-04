Sem internet, crianças do Morro da Cruz dependem de impressora para ter acesso a material escolar em Porto Alegre

A suspensão das atividades presenciais nas escolas, por conta da bandeira preta no Rio Grande do Sul (que sinaliza necessidade maior de distanciamento controlado para conter a pandemia de Covid-19), tem afetado com mais intensidade crianças de comunidades carentes. Sem acesso à internet, estudantes do Ensino Fundamental (na faixa etária de seis a 12 anos) acabam dependendo do celular dos pais para poder assistir às aulas em formato virtual, enquanto outros nem ao menos isso conseguem. É o caso de pelo menos 20 alunos de duas escolas públicas localizadas no Morro da Cruz, que estão com dificuldades de acompanhar o conteúdo repassado pelas escolas, não somente por falta de infraestrutura - como computadores e smartphones -, mas também porque muitas vezes a própria conexão de internet na região não é confiável.

Buscando resolver o problema, um grupo de pais e professores da comunidade do Morro vem realizando a impressão e distribuição de materiais escolares para as crianças que não têm como acompanhar o conteúdo online. É o caso do comerciante Michel Rafael Machado. "As escolas não estão disponibilizando material impresso de forma presencial, para evitar aglomeração", explica. "Como é bastante conteúdo e são mais de 20 estudantes, demanda um grande número de impressões que temos que realizar, para poder auxiliar estas crianças em seu aprendizado."

campanha virtual , que visa arrecadar verba para a compra do equipamento, que será administrado na sede da Ong. "Precisamos de uma impressora para poder distribuir (o que é enviado de forma online) para as crianças que não têm conexão com internet", concorda a diretora-presidente da Ong CIUPOA (Centro de Inteligência Urbana de Porto alegre), Tânia Terezinha Pires. Criada há 10 anos por nove voluntários que trabalhavam no GreenPeace, há seis anos a CIUPOA está à frente de vários projetos no Morro da Cruz, e foi procurada por um dos pais das crianças que estão com dificuldade de acompanhar as aulas. Para dar conta da demanda, a organização não governamental organizou uma, que visa arrecadar verba para a compra do equipamento, que será administrado na sede da Ong.

Segundo Tânia, a impressora ideal é a que usa um tanque de tinta, com recarga mais barata em comparação àquela que usa cartuchos. Também será necessário comprar recargas de tinta e folhas de ofício suficientes para o decorrer do ano letivo. "Incluímos tudo isso no cálculo e colocamos uma meta de R$ 1.549,00 na vaquinha virtual. Estamos com 17 benfeitores e 95% do valor arrecadado", comemora a diretora da Ong.

"Nós que trabalhamos em comunidade sabemos que a educação dada às crianças carentes não tem nada a ver com das escolas particulares", desabafa Tânia. "Quando o governo diz que internet é para todos, não é. Muitas pessoas que moram nestas comunidades podem até ter um celular, mas nem sempre o equipamento tem conexão com a internet", ressalta.

A diretora da CIUPOA também sinaliza que enquanto outras crianças estão em contato com a escola de forma virtual, aquelas que moram em regiões carentes estão passando por muitas dificuldades, que ainda envolvem questões psicológicas, econômicas e de saúde. Machado concorda: "Muitas crianças do Morro da Cruz estão com problemas de concentração durante a pandemia, algumas só conseguem ter acesso às aulas quando a mãe chega do trabalho. E nem sempre o adulto está com paciência para dar a atenção que elas necessitam", lamenta. O comerciante ainda observa o grande número de "analfabetos digitais" entre os moradores da região. "Sem material impresso fica muito difícil que os pais e mães ajudem as crianças a acompanharem o conteúdo escolar."