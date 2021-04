Tempo fica firme em grande parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (14) é de uma possível redução de visibilidade devido a presença de nevoeiros, sobretudo em pontos da Metade Norte do Estado. O dia será ameno em grande parte das regiões, contudo, o vento que ingressa de Leste/Nordeste irá propiciar maior aquecimento a tarde. As informações são da Metsul Meteorologia.

Do Centro ao Oeste, a temperatura poderá passar de 26°C. Na fronteira com a Argentina, as nuvens aumentam e provocam pancadas esparsas de chuva. Já na faixa Leste o vento poderá se intensificar no fim do dia e o céu irá permanecer claro. Já amanhã o tempo ficará mais úmido com nuvens em grande parte das regiões.

Porto Alegre tem uma quarta-feira de tempo firme e com a presença do sol. O vento ainda vai predominar do quadrante Leste, ocasionalmente Nordeste com rajadas fracas. As nuvens aumentam a noite, sem chuva. Amanhã e na sexta-feira as nuvens aumentam com previsão de céu nublado e chuva passageira.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 28ºC

Mínima: 6ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira