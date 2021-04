Rodoviária de Porto Alegre deve receber investimento de R$ 87,4 milhões

O Conselho Gestor do Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Rio Grande do Sul aprovou o edital de licitação para concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre . Vencerá a disputa a empresa que oferecer maior outorga, com valor mínimo de R$ 868,8 mil.

O valor a ser aplicado será de R$ 87,4 milhões – incluindo as intervenções exigidas pela prefeitura de Porto Alegre no entorno, com passarelas, túneis e retorno alternativo para a Avenida Mauá.

Agora resta apenas a análise pela Subsecretaria da Administração Central de Licitações (Celic) para lançamento da licitação. A previsão é de que o edital de concessão dos serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura da rodoviária da capital seja publicado no dia 28 de abril.

Seguindo o cronograma, os envelopes com as propostas e a sessão de abertura do leilão deve ocorrer no dia 27 de julho, com prazo para assinatura do contrato com a nova concessionaria até 9 de dezembro.

“A concessão é uma oportunidade – além de regularizar a situação, acabando com o contrato precário que hoje está vigente e já foi questionado inclusive pelo Ministério Público – de, principalmente, melhorar o serviço para os usuários”, resumiu o governador.

O prazo de concessão será de 25 anos, mas o edital deve garantir que 75% das obras e equipamentos sejam entregues nos primeiros três anos do contrato.

“Serão R$ 75 milhões em três anos, que vão melhorar a situação de quem utiliza a estação, o serviço de emissão de passagem, de lojas e da infraestrutura e também o entorno, pois o edital prevê a resolução de conflitos viários antigos. A concessão vai melhorar a região do Centro Histórico e as obras propriamente ditas ajudam na economia e geram emprego”, afirmou Leite.

O que prevê o projeto

• Investimento privado: R$ 87.389.125,14

• Valor de outorga: R$ 868.811,91

• Período da concessão: 25 anos

• Obras previstas: modernização do terminal e qualificação no atendimento aos usuários, incluindo climatização, escadas rolantes, sistemas de segurança e monitoramento, coberturas no embarque a acesso ao trensurb, melhorias no trânsito (fim do "x da rodoviária", entre outras). Em até três anos, 75% das obras devem ser concluídas.

Fonte: governo do Estado