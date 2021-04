Governo Leite aguardará decisão do STF sobre retorno de aulas

Após novo fracasso na tentativa de retomar as aulas e atividades presenciais em escolas, suspensas em fevereiro, o governo gaúcho foca no resultado de medida impetrada no Supremo Tribunal Federal (STF). Em nota na manhã desta terça-feira (13), a Procuradoria Geral do Estado (PGE) informa que teve conhecimento da decisão da Justiça em Porto Alegre, mas não se posicionou sobre ingresso de recurso contra o despacho.

A PGE ainda não havia ainda sido oficialmente notificada na manhã desta terça.

A procuradoria cita que aguarda a decisão do ministro do STF Kassio Nunes Marques sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) número 820, que foi ajuizada pelo Estado na semana passada. O pedido de medida cautelar de urgência busca suspender todas as decisões judiciais e demais atos que impedem a volta das aulas presenciais.

"A ADPF definirá a questão, independentemente de qualquer outro recurso", completa a nota, enviada ao Jornal do Comércio.