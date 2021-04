Justiça nega novo pedido de retorno das aulas presenciais no Rio Grande do Sul

O governo gaúcho teve nova derrota na tentativa de retomar as aulas e atividades presenciais em escolas em meio à pandemia. A Justiça estadual negou novo pedido para o retorno. A juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, Cristina Luísa Marquesan da Silva, não concedeu liminar alegando a "maior crise enfrentada na pandemia de Covid-19 no Estado".

"A situação de suspensão das aulas presenciais pelo Judiciário se dá em caráter provisório", diz a magistrada, que aponta como indicativos da gravidade a grande demanda para leitos de UTI e dificuldades de suprimento de oxigênio e medicamentos para entubação de pacientes.

No Estado, a ocupação de leitos de UTI é de 91,6% nesta terça-feira (13), e de quase 100% em Porto Alegre. Outro fator alegado pela magistrada é queoretorno às aulas presenciais vai elevar a "circulação urbana que certamente há de impactar o já esgotado limite de atendimento hospitalar".

Segundo nota no site do Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS), a juíza descartou que a AMPD não tivesse legitimidade para propor a ação. A alegação havia sifo pelo pela OAB-RS. A magistrada também considerou que o instrumento judicial foi adequado ao pleito. A ordem dos advogados havia questionado o tipo de ação impetrada.

A juíza "revogou a habilitação da OAB-RS para atuar como amicus curiae (amigo da Corte)", diz a nota. O TJ-RS citou que a magustrada lembrou que a ordem "foi admitida na lide como um colaborador do juízo para contribuir na solução efetiva do conflito. Cristina apontou que a atuação não teria se configurado, pois a entidade teria agido "em benefício de apenas uma das partes”.

Cristina lembra, no despacho, que a suspensão das atividades pelo Judiciário foi feita em fim de fevereiro, no momento mais agudo da pandemia no Rio Grande do Sul. A elevação de casos e pressão sobre hospitais fez o Estado estabelecer a bandeira preta, com fechamento de setores. A bandeira preta se mantém, mas agora com flexibilizações previstas na cogestão comas regiões Covid.

Durante quase todo o ano de 2020, as aulas presenciais estiveram suspensas em razão de decreto do Poder Executivo Estadual. E não por força de decisões judiciais”, arrematou a juíza.

Jornal do Comércio, que aguarda a decisão do ministro do STF Kassio Nunes Marques sobre a A PGE disse que tomou conhecimento do despacho da juíza, mas que ainda não foi oficialmente notificada. A procuradoria cita, em nota enviada ao, que aguarda a decisão do ministro do STF Kassio Nunes Marques sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) número 820, que foi ajuizada pelo Estado

"A ADPF definirá a questão, independentemente de qualquer outro recurso", completa a manifestação.