Massa de ar polar mantém temperatura amena e tempo firme no RS nesta terça-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (13) é de tempo firme e com sol em grande parte das regiões. Uma massa de ar polar chega ao Estado com previsão de reforço do ar frio. No turno da manhã as marcas deverão baixar de 10°C em pontos da Serra, Alto Jacuí, Campanha e Zona Sul. As informações são da Metsul Meteorologia.

Em grande parte das regiões a temperatura irá baixar de 15°C. A temperatura sobe gradativamente com máximas ao redor entre 26ºC e 28°C do Centro ao Oeste. O vento predomina do quadrante Leste/Sudeste com rajadas moderadas a tarde. A partir de quarta-feira a instabilidade retorna ao Estado pela fronteira com a Argentina.

Nesta terça-feira, Porto Alegre tem sol e temperatura amena. O tempo fica firme e ensolarado, mas sob a influência do ar frio de Leste/Sul a temperatura sobe devagar. Amanhã o tempo seguirá firme com sol. A partir de quinta-feira as nuvens aumentam com previsão de maior aquecimento durante a tarde.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 7ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: 15ºC