Sine de Porto Alegre anuncia 366 vagas de emprego nesta segunda

O Sine Municipal de Porto Alegre (av. Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico) começou a semana com 366 vagas de emprego disponíveis. É possível retirar cartas para entrevista nesta segunda-feira (12), entre às 8h e 17h.

A área com mais oportunidades é a construção civil. São 52 vagas para pedreiro, 50 para pintor de alvenaria, 32 para azulejista e 30 para gesseiro. Há ainda uma para mestre de obras - com entrevista direta no Sine nesta terça-feira (13).

O setor de vendas também tem boa oferta de vagas nesta semana. São 50 oportunidades para representante comercial autônomo e 44 para vendedor porta a porta, entre outras.

site oficial O Sine disponibiliza o agendamento eletrônico, para evitar filas e agilizar o atendimento. A retirada de cartas de encaminhamento para entrevistas de emprego e seguro-desemprego podem ser adquiridas no. O aplicativo Sine Fácil também realiza as operações, disponível gratuitamente no Google Play.

Confira todas as oportunidades: