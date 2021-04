Campanha de vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Começa nesta segunda-feira (12), em todo o Brasil, a campanha nacional de vacinação contra a gripe (Influenza), que será dividida em três etapas. Em Porto Alegre, o atendimento será feito em 40 unidades de saúde. Nesta primeira etapa, que se estenderá até 10 de maio, a imunização será destinada a crianças de 6 meses a menos de 6 anos, gestantes e puérperas (que deram à luz recentemente), indígenas e trabalhadores da área de saúde.

Na segunda fase da campanha, entre 11 de maio e 8 de junho, serão imunizados os idosos de 60 anos para cima e os professores. E na terceira etapa, de 9 de junho a 9 de julho, a vacinação será para pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas.

Nessa quinta-feira (8), Secretaria Municipal de Saúde da capital gaúcha recebeu a primeira remessa de vacinas contra a gripe. O lote tem 59 mil doses. De acordo com levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, o público prioritário da campanha em Porto Alegre, neste ano, é de aproximadamente 730 mil pessoas.