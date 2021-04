Novas regras para tirar e renovar CNH começam a valer nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (12), os exames médicos para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) terão validade de até 10 anos. O prazo faz parte das novas regras do Código de Trânsito, que entram em vigor na data.

O prazo máximo de validade dos exames de aptidão física e mental será aplicado a pessoas com até 50 anos. Para pessoas com idade superior, a validade será escalonada: cinco anos para condutores com idade entre 50 e 69 anos e três anos para quem tem 70 anos ou mais. Isso significa que a renovação do documento pode seguir esses prazos, mas eles podem ser reduzidos de acordo com a avaliação do médico examinador.

Para o engenheiro e mestre de transportes pela Universidade de São Paulo (USP) Sergio Ejzenberg, a alteração não é positiva. Segundo ele, até dez anos para que sejam repetidos os exames médicos é muito tempo. "Nesse período, a pessoa passa, por exemplo, a não enxergar bem, a ter necessidade de usar óculos e ninguém vai ver. A facilitação do processo tem que ser feita sem que haja risco de vida."

Na regra atual, o exame de pessoas com menos de 65 anos vale por até cinco anos. Para condutores com 65 anos ou mais, a validade é de até três anos. Segundo nota enviada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo, condutores que já realizaram o exame médico até o início da vigência das novas regras, mesmo que ainda estejam em processo de formação, terão CNH com a validade antiga.

O advogado especialista em Direito de Trânsito Everson Vieira de Souza, concorda que o prazo maior é um malefício. De acordo com ele, seria necessário que as clínicas realizassem exames mais abrangentes e que os resultados ficassem disponíveis em um banco de dados para que os avaliadores tivessem acesso ao histórico de saúde do condutor.

"Quando um motorista passa por um exame de forma inadequada, isso se torna um problema de saúde pública", aponta. Segundo Souza, os motoristas com idade avançada, especialmente, deveriam passar por um monitoramento criterioso da saúde.

Haverá alteração, também, no prazo de validade do exame toxicológico, obrigatório para condutores de categorias C, D e E (veículos de carga, com mais de oito passageiros e com carregamentos de mais de seis toneladas). Motoristas com menos de 70 anos terão que realizar o procedimento a cada dois anos e meio. A partir de 70, a renovação passa a ser realizada conforme o vencimento da CNH. Caso o motorista não renove o exame até 30 dias após o prazo de vencimento, a infração passou a ser classificada como gravíssima.